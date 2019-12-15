Кожевников: на Евротуре интенсивность выше, чем в КХЛ. Сборной нужно время

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что в сборной России на Кубке Первого Канала собраны практически все сильнейшие игроки, но, чтобы добиваться положительного результата, нужно играть в более интенсивный хоккей.

«Позади два матча турнира. Проигрыш в матче со шведами и победа во встрече с чехами по буллитам. В целом, наверное, не совсем тот результат, который хотел видеть наш болельщик. Тем более что состав подобрался весьма неплохой. Да, отсутствует ряд игроков из-за травм, но так бывает всегда — практически перед каждым турниром кто-то вылетает.

Мне показалось, что в наших действиях не хватает агрессии. КХЛ, наверное, такой стиль подходит, но в Евротуре уровень соперников более серьёзный. Не сомневаюсь, многие игроки нашей сборной подстроятся под необходимый уровень, но для этого необходимо некоторое время. У нас много техничных игроков, но интенсивности в их действиях не хватает», — сказал Кожевников «Чемпионату».