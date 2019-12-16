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Защитник Кирилл Дьяков покинул «Адмирал»

Защитник Кирилл Дьяков покинул «Адмирал»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Кирилл Дьяков покинул хоккейный клуб «Адмирал», информирует официальный сайт команды. Дальневосточный коллектив и 26-летний хоккеист расторгнули соглашение по обоюдному соглашению сторон.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Дьяков принял участие в 34 матчах за основную команду, записав на свой счёт пять результативных передач при показателе полезности "+1" и 20 минутах штрафного времени. Среднее игровое время Дьякова составляло 17 с половиной минут за матч.

Дьяков выступал за «Адмирал» с прошлого сезона. Ранее защитник защищал цвета ханты-мансийской «Югры», нижегородского «Торпедо», тольяттинской «Лады», нижнекамского «Нефтехимика» и «Металлурга» из Новокузнецка.

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