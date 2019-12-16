Бержевен высоко оценил шансы на переход Романова в «Монреаль» в следующем сезоне

Гендиректор клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен заявил, что защитник ЦСКА Александр Романов с большой долей вероятности окажется в канадском клубе в следующем сезоне. Как сообщает пресс-служба «Монреаля», Бержевен высоко оценил шансы на переход игрока на итогам поездки в Россию.
Бержевен во время визита посетил матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА. По данным журналиста Пьера Лебрюна, функционер встречался с Романовым. Предполагается, что теперь защитник примет решение о своём будущем по окончании сезона.
19-летний Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде драфта под общим 38-м номером. Романов был признан лучшим защитником молодёжного чемпионата мира в 2019 году.
В текущем регулярном чемпионате КХЛ Романов принял участие в 31 матче, записав на свой счёт три результативные передачи при показателе полезности «+10» и 10 минутах штрафа.
- 17 декабря 2019
-
00:06
- 16 декабря 2019
-
23:51
-
23:32
-
23:12
-
22:49
-
22:26
-
22:12
-
21:54
-
21:40
-
21:26
-
20:27
-
20:20
-
20:02
-
19:51
-
19:27
-
19:17
-
19:06
-
18:13
-
18:03
-
17:56
-
17:46
-
17:33
-
17:04
-
16:29
-
16:16
-
15:55
-
15:24
-
14:59
-
14:29
-
14:00
-
13:41
-
13:28
-
13:22
-
13:06
-
12:56