Бержевен высоко оценил шансы на переход Романова в «Монреаль» в следующем сезоне

Гендиректор клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен заявил, что защитник ЦСКА Александр Романов с большой долей вероятности окажется в канадском клубе в следующем сезоне. Как сообщает пресс-служба «Монреаля», Бержевен высоко оценил шансы на переход игрока на итогам поездки в Россию.

Бержевен во время визита посетил матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА. По данным журналиста Пьера Лебрюна, функционер встречался с Романовым. Предполагается, что теперь защитник примет решение о своём будущем по окончании сезона.

19-летний Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде драфта под общим 38-м номером. Романов был признан лучшим защитником молодёжного чемпионата мира в 2019 году.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Романов принял участие в 31 матче, записав на свой счёт три результативные передачи при показателе полезности «+10» и 10 минутах штрафа.