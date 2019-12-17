Мартемьянов: восстановление Доуса затянулось, сотрясение требует времени

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Амуром» (3:0).
«Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков за горячую поддержку. Содержанием игры тренерский штаб доволен. Неплохо играли и в большинстве, и в меньшинстве, и пять-на-пять. Поведя в две шайбы команда сыграла по счету. Да, во втором периоде соперник прибавил, больше прессинговать начал, но здорово сыграло наше молодое звено, заработало удаление и дальше мы играли только на победу. Понравилась заряженность команды.
Надеемся, что Артем Гареев к следующему матчу будет готов. У Найджела Доуса восстановление пока затянулось, но сотрясение такая травма, которая требует времени. Будем надеяться, что в поездке уже сыграет», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.
- 17 декабря 2019
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