Кинэн: у Панарина идеальное голевое чутье и отменное мышление

Знаменитый тренер Майк Кинэн прокомментировал игру российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
«Потенциал Панарина был известен всем уже давно, У него идеальное голевое чутье, отменное мышление и способность к нестандартным решениям. Было очевидно, что клуб будет делать на Артемия ставку как на одного из лидеров команды. И парень своей результативностью оправдывает возлагаемые на него надежды», — приводят слова Панарина «Известия».
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Панарин провёл 33 матча, в которых набрал 43 очка, забив 20 голов и сделав 23 результативные передачи. В следующем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».
Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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