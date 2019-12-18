Ламорелло — третий генменеджер в истории, проведший 2500 матчей в НХЛ

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей со счётом 8:3.

Этот матч стал 2500-м для генерального менеджера «Айлендерс» Лу Ламорелло за карьеру в НХЛ. Генменеджер «Айлендерс» — третий функционер в истории НХЛ, кому покорился этот рубеж. Примечательно, что рекорд принадлежит генмеджеру «Предаторз» Дэвиду Пойлу (2819). Второе место занимает Глен Саттер (2700).

3 апреля 1987 года Ламорелло был назначен президентом «Нью-Джерси Девилз». В сентябре того же года он назначил сам себя генеральным менеджером и оставался на этом посту до 4 мая 2015 года, пока новым генеральным менеджером не стал Рэй Шеро. Ламорелло занимал пост генерального менеджера клуба на протяжении 28 лет, что является рекордным показателем лиги.

23 июля 2015 года Лу был назначен генеральным менеджером «Торонто Мэйпл Лифс». Отработал в Торонто три года, а после окончания сезона-2017/18 покинул пост. 22 мая 2018 года был назначен на пост президента по хоккейным операциям клуба «Айлендерс». 5 июня того же года принял на себя обязанности генерального менеджера «островитян».