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«Куньлунь» второй раз за два дня победил «Адмирал»

«Куньлунь» второй раз за два дня победил «Адмирал»
Хоккей / КХЛ 0

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке победил «Адмирал» из Владивостока со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Напомним, вчера, 17 декабря, «Куньлунь» победил «Адмирал» со счётом 4:0.

В первом периоде китайский клуб забросил две шайбы усилиями форвардов Брэндона Ипа и Итана Верека, на что команда гостей ответила голом нападающего Юрия Петрова. В следующие 20 минут соперники по два раза поразили ворота друг друга. У «драконов» точные броски в актив записали Тревор Мёрфи и Тайлер Вонг, среди «моряков» заброшенными шайбами отметились Шон Лалонд и Денис Вихарев. На 45-й минуте «Куньлунь» упрочил преимущество, гол забил Лукас Локхарт. Вскоре Локхарт оформил дубль, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
6 : 3
Адмирал
Владивосток
1:0 Ип (Челиос, Миллер) – 10:01' (5x5)   1:1 Петров (Бутузов, Угольников) – 13:06' (5x5)   2:1 Верек (Мёрфи, Дефацио) – 18:06' (5x4)   2:2 Лалонд (Юнг, Вихарев) – 22:11' (5x4)   3:2 Мёрфи – 24:59' (5x4)   4:2 Вонг (Фу, Локхарт) – 35:37' (5x5)   4:3 Вихарев (Альмквист, Лалонд) – 37:23' (5x5)   5:3 Локхарт (Фу) – 44:22' (5x5)   6:3 Локхарт (Смит-Пелли) – 48:38' (4x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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