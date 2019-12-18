«Куньлунь» второй раз за два дня победил «Адмирал»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке победил «Адмирал» из Владивостока со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Напомним, вчера, 17 декабря, «Куньлунь» победил «Адмирал» со счётом 4:0.
В первом периоде китайский клуб забросил две шайбы усилиями форвардов Брэндона Ипа и Итана Верека, на что команда гостей ответила голом нападающего Юрия Петрова. В следующие 20 минут соперники по два раза поразили ворота друг друга. У «драконов» точные броски в актив записали Тревор Мёрфи и Тайлер Вонг, среди «моряков» заброшенными шайбами отметились Шон Лалонд и Денис Вихарев. На 45-й минуте «Куньлунь» упрочил преимущество, гол забил Лукас Локхарт. Вскоре Локхарт оформил дубль, установив окончательный счёт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 18 декабря 2019
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