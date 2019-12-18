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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Уильямс может возобновить карьеру

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Уильямс может возобновить карьеру
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Джастин Уильямс вернулся к тренировкам и может вернуться к карьере игрока, сообщает в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн. Как сообщается, в случае возвращения в хоккей форвард наверняка вернётся в «Каролину Харрикейнз».

В прошлом сезоне ветеран НХЛ набрал 53 (23+30) очка в 82 матчах регулярного чемпионата, а также отметился 7 (4+3) баллами в 15 матчах Кубка Стэнли. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли помог «Каролине» дойти до финала Восточной конференции.

Весной канадец провёл девятый матч в плей-офф (с «Вашингтон Кэпиталз»), в которых он одержал восьмую победу (рекорд НХЛ). На счету Джастина семь голов (рекорд НХЛ) и 15 очков (рекорд НХЛ).

Ранее он завоевал два Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» и один — в форме «Каролины».

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