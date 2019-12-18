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Андриевский: «Сочи» тренировался без меня, респект команде за выдержку

Андриевский: «Сочи» тренировался без меня, респект команде за выдержку
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо» (5:2).

«Нам явно удался первый период. Мы и планировали начать активно, знали, что соперник играет вторую игру подряд. Причем матч «Динамо» с «Локомотивом» нелегко складывался. Можно сказать, что план такой был – забить в первом периоде один-два гола, получилось – три. Единственное, потеряли концентрацию во втором периоде, дали сопернику шанс вернуться в игру и себе нервы попортили. В третьем периоде сыграли на результат. Когда соперник перешел на игру в три звена, было видно, что силенок не хватает. Забили пятый гол, и игра успокоилась.

Каким я запомнил Александра Цыплакова? Понимаете, самое главное, что это был хороший человек. Он приехал в 87-м году и зашел с улыбкой в раздевалку. Символично, что мы тогда тренировались в Парке Горького, его карьера в Минске началась и в последний путь его проводили тоже оттуда. Хороший человек, мой друг.

Хочу сказать благодарность команде, тренерскому штабу, потому что эти последние три дня для меня были очень тяжелыми. Я улетел из Сочи, и команда без меня тренировалась. Им респект за это, что выдержали. Думаю, что они тоже понимали, что эта игра будет непростая для меня и выложились на сто процентов», — цитирует Андриевского официальный сайт «Сочи».

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