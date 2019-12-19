«Авангард» — «Сибирь»: команды назвали составы на матч

Сегодня, 19 декабря, состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» будет принимать «Сибирь». Тренерские штабы команд назвали стартовые составы на матч. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Авангард»:



Бобков (Гарипов);

Бондарев — Покка, Широков — Грачёв — Андригетто;

Емелин — Франсон, Клинкхаммер — Семёнов — Бек;

Мартынов — Войнов, Шумаков — Пьянов — Кошелев;

Яремчук, Дедунов, Стась, Попов.



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пустинен;

Алексеев — Демидов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;

Хабаров — Тимашов, Чесалин — Комаров — Михайлов;

Морозов — Ефремов, Первушин — Торченюк — Романцев.