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«Авангард» — «Сибирь»: команды назвали составы на матч

«Авангард» — «Сибирь»: команды назвали составы на матч
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 19 декабря, состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» будет принимать «Сибирь». Тренерские штабы команд назвали стартовые составы на матч. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Авангард»:

Бобков (Гарипов);
Бондарев — Покка, Широков — Грачёв — Андригетто;
Емелин — Франсон, Клинкхаммер — Семёнов — Бек;
Мартынов — Войнов, Шумаков — Пьянов — Кошелев;
Яремчук, Дедунов, Стась, Попов.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пустинен;
Алексеев — Демидов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;
Хабаров — Тимашов, Чесалин — Комаров — Михайлов;
Морозов — Ефремов, Первушин — Торченюк — Романцев.

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