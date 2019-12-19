«Авангард» — «Сибирь»: команды назвали составы на матч
Сегодня, 19 декабря, состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» будет принимать «Сибирь». Тренерские штабы команд назвали стартовые составы на матч. Встреча начнётся в 19:30 мск.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
«Авангард»:
Бобков (Гарипов);
Бондарев — Покка, Широков — Грачёв — Андригетто;
Емелин — Франсон, Клинкхаммер — Семёнов — Бек;
Мартынов — Войнов, Шумаков — Пьянов — Кошелев;
Яремчук, Дедунов, Стась, Попов.
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пустинен;
Алексеев — Демидов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;
Хабаров — Тимашов, Чесалин — Комаров — Михайлов;
Морозов — Ефремов, Первушин — Торченюк — Романцев.
- 19 декабря 2019
-
20:12
-
20:01
-
19:37
-
19:30
-
19:25
-
19:06
-
19:03
-
18:50
-
18:40
-
18:29
-
18:07
-
17:40
-
17:18
-
15:24
-
15:20
-
15:06
-
14:53
-
14:31
-
14:13
-
13:47
-
13:30
-
13:06
-
12:45
-
12:30
-
12:05
-
11:45
-
11:16
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:10
-
09:45
-
09:22
-
09:10
-
08:55
Партнерский контент