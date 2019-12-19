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«Авангард» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

«Авангард» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал в Балашихе «Сибирь». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Для омского клуба эта победа стала третьей в последних пяти матчах.

Гости удачно начали матч, выйдя вперёд на восьмой минуте, однако уже по итогам первого периода уступали — 1:2. В попытках отыграться «Сибирь» пошла вперёд, однако за 17 секунд до завершения основного времени пропустила в третий раз.

21 декабря «Авангард» примет в Балашихе «Салават Юлаев», а клуб из Новосибирска в тот же день сыграет в Казани с «Ак Барсом».

КХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Руохомаа (Шаров) – 07:17' (5x5)   1:1 Клинкхаммер (Бек) – 09:46' (5x5)   2:1 Широков (Клинкхаммер, Бек) – 36:26' (5x4)   3:1 Семёнов (Покка) – 59:43' (en)
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