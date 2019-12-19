«Авангард» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал в Балашихе «Сибирь». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Для омского клуба эта победа стала третьей в последних пяти матчах.



Гости удачно начали матч, выйдя вперёд на восьмой минуте, однако уже по итогам первого периода уступали — 1:2. В попытках отыграться «Сибирь» пошла вперёд, однако за 17 секунд до завершения основного времени пропустила в третий раз.



21 декабря «Авангард» примет в Балашихе «Салават Юлаев», а клуб из Новосибирска в тот же день сыграет в Казани с «Ак Барсом».