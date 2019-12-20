Семеро бывших игроков КХЛ вошли в состав сборной Канады на Кубок Шпенглера

Федерация хоккея Канады объявила состав сборной на Кубок Шпенглера, который пройдёт с 26 по 31 декабря в Давосе.
В ростер национальной команды вошли семеро бывших игроков Континентальной хоккейной лиги. Это защитники Патрик Уиркош и Пол Постма, а также форварды Кевин Кларк, Кори Эммертон, Бен Максвелл, Давид Деарне и Крис Верстиг. Также за канадскую команду сыграет и защитник «Йокерита» Алекс Грант.
Вратари: Брендан Бурк (университет Альберты), Зак Фукале («Орландо»), Мэтт Томкинс («Рокфорд»).
Защитники: Пол Постма («Лугано»), Иэн Митчелл (университет Денвера), Алекс Грант («Йокерит»), Патрик Уиркош («Больцано»), Эндрю Макдоналд («Берн»), Максим Норо («Цюрих»).
Форварды: Адам Тамбеллини (МОДО), Крис Верстиг («Нитра»), Дастин Джеффри («Лозанна»), Эрик Фер («Серветт»), Джастин Данфорт («Лукко»), Скотти Апшолл («Амбри-Пиотта»), Кори Эммертон («Лозанна»), Дэниэл Уинник («Серветт»), Кевин Кларк («Рапперсвиль»), Бен Максвелл («Лангнау»), Давид Деарне («Фрибур-Готтерон»), Джош Джурис («Лозанна»), Крис ДиДоменико («Лангнау»).
- 20 декабря 2019
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