Семеро бывших игроков КХЛ вошли в состав сборной Канады на Кубок Шпенглера

Федерация хоккея Канады объявила состав сборной на Кубок Шпенглера, который пройдёт с 26 по 31 декабря в Давосе.

В ростер национальной команды вошли семеро бывших игроков Континентальной хоккейной лиги. Это защитники Патрик Уиркош и Пол Постма, а также форварды Кевин Кларк, Кори Эммертон, Бен Максвелл, Давид Деарне и Крис Верстиг. Также за канадскую команду сыграет и защитник «Йокерита» Алекс Грант.

Вратари: Брендан Бурк (университет Альберты), Зак Фукале («Орландо»), Мэтт Томкинс («Рокфорд»).

Защитники: Пол Постма («Лугано»), Иэн Митчелл (университет Денвера), Алекс Грант («Йокерит»), Патрик Уиркош («Больцано»), Эндрю Макдоналд («Берн»), Максим Норо («Цюрих»).

Форварды: Адам Тамбеллини (МОДО), Крис Верстиг («Нитра»), Дастин Джеффри («Лозанна»), Эрик Фер («Серветт»), Джастин Данфорт («Лукко»), Скотти Апшолл («Амбри-Пиотта»), Кори Эммертон («Лозанна»), Дэниэл Уинник («Серветт»), Кевин Кларк («Рапперсвиль»), Бен Максвелл («Лангнау»), Давид Деарне («Фрибур-Готтерон»), Джош Джурис («Лозанна»), Крис ДиДоменико («Лангнау»).