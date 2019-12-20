Определились тренеры команд на Матче звёзд КХЛ

Руководить командами на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги будут главные тренеры клубов, возглавляющих свои дивизионы в турнирной таблице, сообщает пресс-служба КХЛ.

Таким образом, команду дивизиона Боброва возглавит главный тренер СКА Алексей Кудашов. Командой дивизиона Тарасова будет руководить наставник ЦСКА Игорь Никитин. Со звёздами дивизиона Харламова будет работать Дмитрий Квартальнов, возглавляющий «Ак Барс». А команды дивизиона Черышёва возглавит главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Запись можно посмотреть в «твиттере» КХЛ.

Матч звёзд КХЛ состоится 18 и 19 января 2020 года. Большое хоккейное шоу будет проходить на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. В первый день будет проходить традиционное мастер шоу. А 19 января состоится сам Матч звёзд.