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Кожевников — о скандале в семье Зайцева: телевизионщики оттаптываются на хоккее

Кожевников — о скандале в семье Зайцева: телевизионщики оттаптываются на хоккее
Хоккей / НХЛ 0

Олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал последние скандалы, связанные с защитником «Оттавы Сенаторз» Никитой Зайцевым и капитаном «Амура» Максимом Кондратьевым.

«Меня беспокоит то, что в последнее время происходит даже не в российском хоккее, а вокруг него. Выступление сборной России на Кубке Первого канала осталось в тени раздутых вокруг хоккея интриг-скандалов-расследований, вот в этом главная проблема.

Я о скандале с защитником «Оттавы» Зайцевым, а также об инциденте в Хабаровске с капитаном «Амура» Кондратьевым. Для меня тревожный момент в том, что этими историями увлеклись «жёлтые» ТВ-шоу. В начале недели стирали «бельё» семьи Зайцевых. Вчера, насколько я знаю, сняли такую же «эффектную» программу о Кондратьеве.

Ладно, когда грязное бельё стирали в футболе, там, к сожалению, игроки сами подставились. Но хоккей — это витрина отечественного спорта, его гордость. В том же Хабаровске для мальчишек «шайба» — это возможность пробиться в большую жизнь, регион воспитал для сборной России чемпионов — Плотникова, Зуба, Григоренко.

К сожалению, на нашем ТВ спорт и здоровье нации мало кому интересны. В итоге телевизионщики с их культом рейтингов просто оттаптываются на нашем виде спорта. Это меня возмущает!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

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