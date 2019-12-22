Малкин вышел на третье место по очкам за карьеру в НХЛ среди российских игроков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на выезде играет с «Ванкувер Кэнакс». После двух периодов хозяева впереди со счётом 3:1.

Автором единственной на данный момент шайбы «Пингвинз» стал Джейк Гюнцель, которому ассистировали Джаред Макканн и Евгений Малкин. Благодаря этому Малкин обогнал Александра Могильного по очкам за карьеру в НХЛ. В активе воспитанника магнитогорского хоккея стало 1033 очка, а на счету завершившего карьеру Могильного 1032 балла.

Малкин вышел на чистое третье место по очкам за карьеру в НХЛ среди российских игроков. Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1246), второе место занимает Сергей Фёдоров (1179).