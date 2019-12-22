Сможет ли «Металлург» обыграть СКА в Петербурге и как завершится ретроматч в Москве?

Сегодня, 22 декабря, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится четыре матча.

Турнирная таблица и календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Витязь» — ЦСКА;

— «Динамо» Москва — ХК «Сочи»;

— СКА — «Металлург» Мг;

— «Спартак» — «Барыс».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

Центральный матч игрового дня состоится в Санкт-Петербурге, где СКА примет магнитогорский «Металлург». Команда Ильи Воробьёва на данный момент находится за пределами зоны плей-офф. Уральский клуб занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ, отставая от «Адмирала» на одно очко, при этом проведя на два матча больше.

В Москве «Спартак» проведёт ретроматч с «Барысом», а «Динамо» сыграет с ХК «Сочи».