Сможет ли «Металлург» обыграть СКА в Петербурге и как завершится ретроматч в Москве?

Сегодня, 22 декабря, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится четыре матча.
Турнирная таблица и календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Витязь» — ЦСКА;
— «Динамо» Москва — ХК «Сочи»;
— СКА — «Металлург» Мг;
— «Спартак» — «Барыс».
Принять участие в опросе можно на «Рамблере».
Центральный матч игрового дня состоится в Санкт-Петербурге, где СКА примет магнитогорский «Металлург». Команда Ильи Воробьёва на данный момент находится за пределами зоны плей-офф. Уральский клуб занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ, отставая от «Адмирала» на одно очко, при этом проведя на два матча больше.
В Москве «Спартак» проведёт ретроматч с «Барысом», а «Динамо» сыграет с ХК «Сочи».
- 22 декабря 2019
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