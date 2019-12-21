СКА — «Металлург». Прогноз: Ткачёв и Якупов ответят на поражение от ЦСКА

22 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге встретится с «Металлургом». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Алексея Кудашова в основное время можно с коэффициентом 1.87.

Анализ матча СКА — «Металлург» Магнитогорск (22.12.2019)

Победная серия СКА всё же прервалась. Без поражений удалось пройти полтора с лишним месяца, за которые состоялось 12 матчей. Результат, конечно, впечатляющий. Надолго остаться на первом месте в Западной конференции не вышло, но это не главное. Пару месяцев назад поверить в такой отрезок было практически нереально.

ЦСКА по делу победил в «армейском дерби» на «Газпром-Арене» (1:0). Теперь москвичи опережают петербуржцев на одно очко при двух играх в запасе. Все остальные отстали минимум на пять баллов, так что положение у подопечных Алексея Кудашова более чем приличное. Осенний кризис остался позади.

СКА по-прежнему испытывает серьёзные проблемы в нападении, когда сталкивается с организованными соперниками. В первые 40 минут поединка с ЦСКА они не создали ровным счётом ничего, нанеся за это время жалкие семь бросков в створ. Работа у Ильи Сорокина появилась только в третьем периоде.

Красно-синие к тому моменту повели, а в концовке ещё и получили два удаления. Шайбой хозяева владели исправно, вот только опасных моментов практически не возникало. С обороной дела обстоят гораздо симпатичнее, больше одной-двух шайб петербуржцы в последнее время пропускают редко.

Как правило, этого хватает для стабильного набора очков. За счёт лидеров удаётся побеждать не в основное время, так в овертайме или по буллитам. «Металлург» испытывает схожие проблемы: душить в средней зоне и не давать выходить на убойные позиции удаётся, созидать и придумывать что-то впереди — нет.

Разница только в количестве индивидуального мастерства, которого у «армейцев», разумеется, побольше. ММг находится на самой границе плей-офф, а по потерянным очкам и вовсе за её пределами. Причина тривиальна: к слабому нападению в последнее время добавились проблемы на последнем рубеже.

Станислав Галимов провалил дальневосточное турне и покинул клуб, Василий Кошечкин не попал в заявку на поединок с «Нефтехимиком» (4:3 Б), а Василий Демченко традиционно испытывает проблемы со стабильностью и относится к тем вратарям, которые способны совершить несколько отличных спасений, чтобы потом зевнуть простой бросок в ближний угол.

У СКА с бригадой вратарей дела обстоят получше. Плюс свой лёд, плюс длина скамейки, плюс преимущество в спецбригадах. Вырисовывается низовой матч, в котором многое будет зависеть от ошибок. Если «лисы» не станут терять концентрацию и помогут вратарю, варианты зацепиться у них появятся. Всё же атаки петербуржцев довольно предсказуемы.

В остальном хозяева выглядят солиднее. Проверять ли их победу в основное время — дело вкуса, ведь коэффициент не слишком высок, а дотянуть до овертайма гостям по силам. Нам нравится 1Х + ТМ 5,5 шайбы за 1.83 и «гол в первые 10 минут — нет» за 1.84. Предпосылок для открытого хоккея в дебюте немного.

Ставки на матч СКА — «Металлург»

Вырисовывается низовой матч, в котором многое будет зависеть от ошибок. Если «лисы» не будут терять концентрацию и помогут вратарю, варианты зацепиться у них появятся. Всё же атаки петербуржцев довольно предсказуемы. В остальном хозяева выглядят солиднее.

Ставка №1: СКА не проиграет + ТМ 5,5 шайбы за 1.83.

Ставка №2: гол в первые 10 минут — нет за 1.84.