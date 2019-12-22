И. Воробьёв: в Петербург невозможно приезжать с тяжёлым сердцем

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение со счётом 1:2 в матче со СКА.
«Второй период «Металлургу» не удался. Нас насколько раз поймали на сменах. Первый и третий можно записать в актив, но очков это нам не добавит. В Петербург невозможно приезжать с тяжёлым сердцем. В прошлом году я жил рядом с Дворцовой площадью. Когда выходил гулять, вдыхал эту наследственность, эту атмосферу. Фантастический город», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке подопечные Алексея Кудашова открыли счёт после точного броска в исполнении Артёма Зуба. Деннис Расмуссен восстановил равновесие на первых минутах третьего периода, но чуть позже Дмитрий Кагарлицкий снова вывел питерский клуб вперёд.
- 22 декабря 2019
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