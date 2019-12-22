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Кудашов: «Металлург» играл так, как планировал играть СКА. Пришлось обороняться

Кудашов: «Металлург» играл так, как планировал играть СКА. Пришлось обороняться
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился эмоциями после домашнего матча с «Металлургом» (2:1).

«Тяжелейшая игра. Хорошо, что победили в последнем домашнем матче в году, да ещё и в день рождения клуба. Довольны, что удалось порадовать болельщиков. Надо отдать должное «Металлургу» — они мощно начали. Действовали так, как планировали играть мы. Пришлось обороняться.

Хорошо, что во втором периоде нам удалось перестроиться, поменять игру.
Зуб и в предыдущих матчах играл активно в атаке, просто не всегда получалось забить. Стараемся давать защитникам возможность идти вперёд, чтобы они помогали нападающим. Тройка форвардов без помощи игроков обороны не сможет справиться», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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