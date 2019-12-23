«Локомотив» обменял Даниила Апалькова в московское «Динамо»

Хоккейные клубы «Динамо» и «Локомотив» произвели обмен, в результате которого в Москву отправляется форвард Даниил Апальков, а ярославцы получили денежную компенсацию.
Даниил Апальков родился 1 января 1992 года в Магнитогорске. Воспитанник школы местного «Металлурга», в системе которого начал профессиональную карьеру.
В качестве игрока молодежной команды «Стальные Лисы» был обладателем Кубка Харламова — 2010, серебряным призер чемпионата МХЛ — 2011, а также становился победителем матча за Кубок Вызова МХЛ — 2011. Выступал за юниорскую и молодежную сборные России. Был участником ЮЧМ-2010 и МЧМ-2012 — на последнем завоевал серебряные медали.
8 ноября 2011 года центрфорвард перешел в ярославский «Локомотив», где выступал на протяжении неполных девяти сезонов. За это время прошел путь от статуса молодого игрока до лидера команды КХЛ. Провел в составе «Локомотива» 487 матчей в КХЛ, набрав 199 очков (85+114). Был участником Матча Звёзд КХЛ — 2016. Вызывался в состав национальной сборной России для участия в международных матчах.
В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Даниила Апалькова 31 проведенный матч за «Локомотив» и 5 набранных очков (1+4) при среднем игровом времени в десять минут за игру. Провёл 15 силовых приемов, блокировал 4 броска.
- 23 декабря 2019
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