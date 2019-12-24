«Бостон» и «Вашингтон» забросили 10 шайб на двоих. У Овечкина гол и «-3»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 24 минуты и 39 секунд и отличился заброшенной шайбой. Теперь на счету капитана «столичных» 36 (23+13) очков в 38 матчах.

Нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на льду 17 минут и 42 секунды и результативными действиями не отметился. Показатель его полезности также составил «-3».

Игровое время защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова составило 16 минут и 21 секунду. Коэффициент его полезности – «-1». Результативными действиями не отметился.

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов вышел на лёд после 1-го периода при счёте 4:0 в пользу «Бостона». Вратарь отыграл до конца встречи, отразив 3 из 4 бросков.

«Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции и, набрав 53 очка, сократил отставание от лидирующего «Вашингтона» (57) до 4 очков.