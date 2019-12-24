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«Бостон» и «Вашингтон» забросили 10 шайб на двоих. У Овечкина гол и «-3»

«Бостон» и «Вашингтон» забросили 10 шайб на двоих. У Овечкина гол и «-3»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 24 минуты и 39 секунд и отличился заброшенной шайбой. Теперь на счету капитана «столичных» 36 (23+13) очков в 38 матчах.

Нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на льду 17 минут и 42 секунды и результативными действиями не отметился. Показатель его полезности также составил «-3».

Игровое время защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова составило 16 минут и 21 секунду. Коэффициент его полезности – «-1». Результативными действиями не отметился.

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов вышел на лёд после 1-го периода при счёте 4:0 в пользу «Бостона». Вратарь отыграл до конца встречи, отразив 3 из 4 бросков.

«Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции и, набрав 53 очка, сократил отставание от лидирующего «Вашингтона» (57) до 4 очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
7 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дебраск (Крейчи, Грызлик) – 05:37' (5x4)   2:0 Маршан (Пастрняк, Макэвой) – 13:29' (5x5)   3:0 Бьорк (Койл) – 13:56' (5x5)   4:0 Бержерон (Пастрняк, Крейчи) – 18:57' (5x3)   5:0 Койл (Маршан) – 26:55' (4x5)   5:1 Овечкин (Уилсон, Карлсон) – 34:35' (5x5)   5:2 Эллер (Врана, Гудас) – 55:29' (5x5)   6:2 Крейчи (Курали) – 56:50' (en)   6:3 Хэтэуэй (Зигенталер) – 57:47' (5x5)   7:3 Бержерон – 59:32' (en)
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