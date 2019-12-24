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29 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Флориду»

29 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Флориду»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флориду Пантерз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами в этом матче, преодолев рубеж в 500 набранных очков в своей карьере в НХЛ. Показатель его полезности составил «+3».

Защитник «молний» Михаил Сергачёв также отметился голом в ворота «Пантерз» и набрал своё 19-е (6+13) очко в этом сезоне.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков.

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 14 минут и 47 секунд, и не набрав очков, завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 из 34 бросков.

«Флорида» прервала серию из трёх побед.

В другом матче «Виннипег Джетс» на домашнем льду уступил «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:6.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пойнт (Чернак, Кучеров) – 00:41' (5x5)   2:0 Хедман (Пойнт, Палат) – 15:06' (5x5)   3:0 Сергачёв (Палат) – 18:03' (5x4)   3:1 Юбердо (Экблад, Трочек) – 22:47' (5x4)   4:1 Киллорн (Стэмкос, Хедман) – 25:53' (5x4)   5:1 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 29:52' (5x4)   6:1 Хедман (Кучеров, Пойнт) – 58:05' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Коннор (Шайфли, Пионк) – 11:30' (5x4)   1:1 Татар (Судзуки, Питри) – 15:06' (5x4)   1:2 Татар (Уэбер, Галлахер) – 16:38' (5x5)   1:3 Дано (Галлахер) – 24:37' (5x5)   1:4 Дано – 28:56' (4x4)   2:4 Лайне (Шайфли) – 36:14' (5x5)   2:5 Доми (Лехконен, Судзуки) – 39:20' (5x5)   2:6 Лехконен (Доми) – 51:08' (5x5)
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