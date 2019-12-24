29 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Флориду»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флориду Пантерз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами в этом матче, преодолев рубеж в 500 набранных очков в своей карьере в НХЛ. Показатель его полезности составил «+3».
Защитник «молний» Михаил Сергачёв также отметился голом в ворота «Пантерз» и набрал своё 19-е (6+13) очко в этом сезоне.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков.
Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 14 минут и 47 секунд, и не набрав очков, завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 из 34 бросков.
«Флорида» прервала серию из трёх побед.
В другом матче «Виннипег Джетс» на домашнем льду уступил «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:6.
- 24 декабря 2019
-
08:00
-
07:41
-
07:24
-
07:06
-
07:00
-
07:00
-
06:38
-
06:38
-
06:32
-
06:24
-
06:19
-
06:19
-
06:06
-
05:53
-
05:01
-
04:48
-
04:03
-
03:35
-
01:59
-
01:06
-
01:03
-
00:59
-
00:49
-
00:49
-
00:49
- 23 декабря 2019
-
23:56
-
23:53
-
23:25
-
23:20
-
23:16
-
23:11
-
23:06
-
22:59
-
22:40
-
22:14