29 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Флориду»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флориду Пантерз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами в этом матче, преодолев рубеж в 500 набранных очков в своей карьере в НХЛ. Показатель его полезности составил «+3».

Защитник «молний» Михаил Сергачёв также отметился голом в ворота «Пантерз» и набрал своё 19-е (6+13) очко в этом сезоне.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков.

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 14 минут и 47 секунд, и не набрав очков, завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 из 34 бросков.

«Флорида» прервала серию из трёх побед.

В другом матче «Виннипег Джетс» на домашнем льду уступил «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:6.