Третьяк: у Хабибулина и Ларионова небольшая тренерская практика, но знаний предостаточно
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк полагает, что большой игровой опыт Игоря Ларионова и Николая Хабибулина должен помочь молодёжной сборной России на стартующем 26 декабря чемпионате мира в Чехии. Специалисты в начале декабря вошли в тренерский штаб команды.
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«Колоссальный хоккейный опыт Ларионова и Хабибулина должен помочь молодёжной сборной. Да, у них пока небольшая тренерская практика, но знаний предостаточно. Люди прошли через многое в хоккее, добились выдающихся успехов. Считаю, что они станут однозначным усилением для тренерского штаба. Люди такого масштаба всегда приносят пользу», — цитируют «Известия» Третьяка.
Ротенберг объяснил назначение Ларионова и Хабибулина в молодёжную сборную России
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