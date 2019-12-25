Третьяк: у Хабибулина и Ларионова небольшая тренерская практика, но знаний предостаточно

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк полагает, что большой игровой опыт Игоря Ларионова и Николая Хабибулина должен помочь молодёжной сборной России на стартующем 26 декабря чемпионате мира в Чехии. Специалисты в начале декабря вошли в тренерский штаб команды.

Состав групп и календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года

«Колоссальный хоккейный опыт Ларионова и Хабибулина должен помочь молодёжной сборной. Да, у них пока небольшая тренерская практика, но знаний предостаточно. Люди прошли через многое в хоккее, добились выдающихся успехов. Считаю, что они станут однозначным усилением для тренерского штаба. Люди такого масштаба всегда приносят пользу», — цитируют «Известия» Третьяка.