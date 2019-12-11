Ротенберг объяснил назначение Ларионова и Хабибулина в молодёжную сборную России

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг объяснил назначение ранее не работавших тренерами Игоря Ларионова и Николая Хабибулина в молодёжную сборную России. Дебютным для них турниром в новой роли станет чемпионат мира 2020 года.

«Почему в молодёжную сборную были назначены Ларионов и Хабибулин? Это очень опытные люди, прошедшие в качестве игроков через множество международных турниров. Мы всегда приветствуем, когда люди такого уровня хотят помочь России.

Мы всегда стремится к лучшему результату, мы посоветовались с Валерием Брагиным, проанализировали, почему не получалось побеждать на предыдущих МЧМ, и было принято решение усилить тренерский штаб», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.