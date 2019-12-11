Ротенберг объяснил назначение Ларионова и Хабибулина в молодёжную сборную России
Глава штаба сборной России Роман Ротенберг объяснил назначение ранее не работавших тренерами Игоря Ларионова и Николая Хабибулина в молодёжную сборную России. Дебютным для них турниром в новой роли станет чемпионат мира 2020 года.
«Почему в молодёжную сборную были назначены Ларионов и Хабибулин? Это очень опытные люди, прошедшие в качестве игроков через множество международных турниров. Мы всегда приветствуем, когда люди такого уровня хотят помочь России.
Мы всегда стремится к лучшему результату, мы посоветовались с Валерием Брагиным, проанализировали, почему не получалось побеждать на предыдущих МЧМ, и было принято решение усилить тренерский штаб», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Ларионов и Хабибулин стали тренерами. Что это даст сборной на МЧМ?
Тренерский штаб молодёжной сборной России неожиданно изменился. У Валерия Брагина теперь новые помощники.
- 11 декабря 2019
-
11:11
-
11:08
-
11:05
-
11:02
-
10:53
-
10:50
-
10:28
-
10:12
-
10:01
-
09:35
-
09:11
-
09:02
-
08:50
-
08:28
-
08:06
-
07:50
-
07:49
-
07:19
-
07:04
-
06:58
-
06:55
-
06:23
-
06:14
-
06:13
-
06:00
-
05:38
-
00:32
- 10 декабря 2019
-
23:55
-
23:18
-
22:45
-
22:29
-
22:08
-
21:46
-
21:06
-
20:35
Партнерский контент