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«Сибирь» — «Спартак»: защитник Иван Вишневский дебютирует в составе гостей

«Сибирь» — «Спартак»: защитник Иван Вишневский дебютирует в составе гостей
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Сибири» и «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Новосибирске состоится сегодня, 25 декабря, начало — в 15:30 мск. В составе гостей дебютный матч проведёт защитник Иван Вишневский.

«Сибирь»:

Красиков (Сятери);
Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Демидов — Алексеев, Михайлов — Комаров — Миловзоров;
Ермаков— Морозов, Чесалин — Торченюк — Яковлев
Тимашов — Ефремов, Шашков— Романцев — Коротков.

«Спартак»:

Беспалов (Гудачек);
Кулик— И. Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;
Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Цыплаков;
Кутейкин — Тришин, Котляревский — Юньков — Хохлачёв;
Мусин — Никишин, Талалуев — Столяров — Кокарев.

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