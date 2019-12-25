«Сибирь» — «Спартак»: защитник Иван Вишневский дебютирует в составе гостей
Стали известны составы «Сибири» и «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Новосибирске состоится сегодня, 25 декабря, начало — в 15:30 мск. В составе гостей дебютный матч проведёт защитник Иван Вишневский.
«Сибирь»:
Красиков (Сятери);
Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Демидов — Алексеев, Михайлов — Комаров — Миловзоров;
Ермаков— Морозов, Чесалин — Торченюк — Яковлев
Тимашов — Ефремов, Шашков— Романцев — Коротков.
«Спартак»:
Беспалов (Гудачек);
Кулик— И. Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;
Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Цыплаков;
Кутейкин — Тришин, Котляревский — Юньков — Хохлачёв;
Мусин — Никишин, Талалуев — Столяров — Кокарев.
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