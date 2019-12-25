«Сибирь» — «Спартак»: защитник Иван Вишневский дебютирует в составе гостей

Стали известны составы «Сибири» и «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Новосибирске состоится сегодня, 25 декабря, начало — в 15:30 мск. В составе гостей дебютный матч проведёт защитник Иван Вишневский.

«Сибирь»:



Красиков (Сятери);

Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;

Демидов — Алексеев, Михайлов — Комаров — Миловзоров;

Ермаков— Морозов, Чесалин — Торченюк — Яковлев

Тимашов — Ефремов, Шашков— Романцев — Коротков.

«Спартак»:



Беспалов (Гудачек);

Кулик— И. Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;

Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Цыплаков;

Кутейкин — Тришин, Котляревский — Юньков — Хохлачёв;

Мусин — Никишин, Талалуев — Столяров — Кокарев.

