Московское «Динамо» — второй клуб в истории, выигравший 2000 матчей в чемпионатах страны

Хоккейный клуб ЦСКА на домашней арене проиграл московскому «Динамо» со счётом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Таким образом, московское «Динамо» стало вторым клубом в истории, выигравшим 2000 матчей в отечественных чемпионатах. Первым клубом, которому покорилось подобное достижение, был как раз ЦСКА.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 29-й минуте, точным броском отметился нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин. На 51-й минуте подопечные Владимира Крикунова упрочили преимущество, шайбу забросил защитник Михал Чайковски. Точку в концовке поставил оформивший дубль Яшкин. Сухой матч провёл голкипер «Динамо» Иван Бочаров.



У ЦСКА прервалась победная серия из шести встреч, «Динамо» выиграло третий матч подряд.

«Динамо» победило ЦСКА в московском дерби