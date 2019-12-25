Московское «Динамо» — второй клуб в истории, выигравший 2000 матчей в чемпионатах страны

Хоккейный клуб ЦСКА на домашней арене проиграл московскому «Динамо» со счётом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Таким образом, московское «Динамо» стало вторым клубом в истории, выигравшим 2000 матчей в отечественных чемпионатах. Первым клубом, которому покорилось подобное достижение, был как раз ЦСКА.
Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 29-й минуте, точным броском отметился нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин. На 51-й минуте подопечные Владимира Крикунова упрочили преимущество, шайбу забросил защитник Михал Чайковски. Точку в концовке поставил оформивший дубль Яшкин. Сухой матч провёл голкипер «Динамо» Иван Бочаров.
У ЦСКА прервалась победная серия из шести встреч, «Динамо» выиграло третий матч подряд.
- 25 декабря 2019
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