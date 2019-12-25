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«Динамо» победило ЦСКА в московском дерби

«Динамо» победило ЦСКА в московском дерби
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб ЦСКА на домашней арене проиграл московскому «Динамо» со счётом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» впервые в сезоне сумело обыграть ЦСКА в дерби, ранее проиграв две встречи с «армейцами» с одинаковым счётом 1:2. У ЦСКА прервалась победная серия из шести встреч, «Динамо» выиграло третий матч подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 29-й минуте, точным броском отметился нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин. На 51-й минуте подопечные Владимира Крикунова упрочили преимущество, шайбу забросил защитник Михал Чайковски. Точку в концовке поставил оформивший дубль Яшкин. Сухой матч провёл голкипер «Динамо» Иван Бочаров.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2019, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Яшкин (Бочаров, Шипачёв) – 28:44' (5x4)   0:2 Чайковски (Яшкин) – 50:36' (5x5)   0:3 Яшкин (Хиетанен, Петерссон) – 59:51' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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