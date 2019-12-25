«Динамо» победило ЦСКА в московском дерби

Хоккейный клуб ЦСКА на домашней арене проиграл московскому «Динамо» со счётом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» впервые в сезоне сумело обыграть ЦСКА в дерби, ранее проиграв две встречи с «армейцами» с одинаковым счётом 1:2. У ЦСКА прервалась победная серия из шести встреч, «Динамо» выиграло третий матч подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 29-й минуте, точным броском отметился нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин. На 51-й минуте подопечные Владимира Крикунова упрочили преимущество, шайбу забросил защитник Михал Чайковски. Точку в концовке поставил оформивший дубль Яшкин. Сухой матч провёл голкипер «Динамо» Иван Бочаров.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.