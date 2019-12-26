Канарейкин: Россия уже давно ничего не выигрывает. Радуемся тем местам, которые занимаем

Чемпион СССР в составе “Спартака” Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от стартового матча сборной России с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2020 года.

«Команда в этом году готова играть и выигрывать чемпионат. Мы давно уже ничего не выигрываем и радуемся тем местам, которые занимаем. Не можем достичь победы в турнире. Что касается сегодняшнего матча, то начальная игра раскрывает весь турнирный путь. Её исход даёт направление и стратегию выхода из группы, а также хорошее настроение, в случае положительного исхода.

Конечно, матч с хозяевами соберёт полные трибуны. Нам предстоит сложная игра. Если говорить о группе, то соперники у нас трудные. США и Канада — тоже претенденты на победу на МЧМ. Но все понимают, что в группе надо забираться как можно выше, чтобы в четвертьфинале попасть на соперников определённого уровня и не выйти на финнов или шведов», — сказал Канарейкин “Чемпионату”.

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