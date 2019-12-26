Вуйтек: в матче России с Чехией хочу видеть игру, а не драки. Россия будет фаворитом

Известный чешский тренер Владимир Вуйтек поделился мнением о перспективах сборной России на молодёжном чемпионате мира.
«Я здесь как зритель, работаю здесь, в команде «Витковице». Завтра поеду в Тршинец, Словакия там будет играть с Казахстаном. Видел сборную России в матче со Словакией, хорошая команда, они здорово играли. Россия в этом матче решила всё уже через 15 минут. Игра им давалась, Россия была на голову лучше, разница в классе очень большая. Вполне может быть, что то, что Россия много забивает и хороша в большинстве, – это влияние Игоря Ларионова.
В матче России с Чехией хочу видеть игру, а не драки. Драки я не люблю. Думаю, всё будет по-спортивному. Будет полный дворец, билетов уже нет. Россия будет фаворитом, у неё очень много игроков выступают в чемпионате КХЛ. У них хорошие техника, катание. Фавориты чемпионата – Россия, Канада и США», — сказал Вуйтек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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