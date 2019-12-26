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Россия – Чехия: онлайн-трансляция 26 декабря, Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020

Россия – Чехия
«Чемпионат»
Россия стартует на МЧМ матчем с хозяевами. Будут ли судьи тащить чехов? LIVE
Всё самое интересное и важное о стартовой игре команды Валерия Брагина на молодёжном чемпионате мира.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Турнирная таблица МЧМ-2020

Календарь игр МЧМ-2020

Главные новости МЧМ-2020

Указанное в трансляции время – московское

10:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча сборной России на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Команда Валерия Брагина сыграет с хозяевами турнира. Напомним, что обе команды выступают в группе B. Помимо россиян и чехов в ней играют Канада, США и Германия.

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Матч с Чехией будет важным со всех точек зрения. Любой команде хочется начать турнир с победы, а тут ещё и хозяева, которые постараются порадовать свою публику. Нет сомнений, что россияне сильнее и мастеровитее. Главное, чтобы не вмешивались судьи и не было «домашнего» для чехов судейства. Ещё в Новогорске на открытой тренировке российской молодёжки Валерий Брагин переживал на этот счёт.

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«Нет ли переживаний по поводу судейства? С хозяевами – да, особенно в Европе. Не знаю, почему так. Посмотрим, что сейчас говорить», — заявил Брагин.

Что ж, действительно посмотрим, как будет складываться встреча для нашей команды. Легко не будет точно, об этом можно сказать с уверенностью.

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