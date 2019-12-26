Россия стартует на МЧМ матчем с хозяевами. Будут ли судьи тащить чехов? LIVE

Турнирная таблица МЧМ-2020
Календарь игр МЧМ-2020
Указанное в трансляции время – московское
10:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча сборной России на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Команда Валерия Брагина сыграет с хозяевами турнира. Напомним, что обе команды выступают в группе B. Помимо россиян и чехов в ней играют Канада, США и Германия.
Матч с Чехией будет важным со всех точек зрения. Любой команде хочется начать турнир с победы, а тут ещё и хозяева, которые постараются порадовать свою публику. Нет сомнений, что россияне сильнее и мастеровитее. Главное, чтобы не вмешивались судьи и не было «домашнего» для чехов судейства. Ещё в Новогорске на открытой тренировке российской молодёжки Валерий Брагин переживал на этот счёт.
«Нет ли переживаний по поводу судейства? С хозяевами – да, особенно в Европе. Не знаю, почему так. Посмотрим, что сейчас говорить», — заявил Брагин.
Что ж, действительно посмотрим, как будет складываться встреча для нашей команды. Легко не будет точно, об этом можно сказать с уверенностью.
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