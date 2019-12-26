Всё самое интересное и важное о стартовой игре команды Валерия Брагина на молодёжном чемпионате мира.

Россия стартует на МЧМ матчем с хозяевами. Будут ли судьи тащить чехов? LIVE

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10:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча сборной России на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Команда Валерия Брагина сыграет с хозяевами турнира. Напомним, что обе команды выступают в группе B. Помимо россиян и чехов в ней играют Канада, США и Германия.

Главное, что нужно знать о МЧМ-2020. Сборная России обязана биться за золото Календарь игр, формат турнира, состав россиян – в гиде по молодёжному чемпионату мира.

Матч с Чехией будет важным со всех точек зрения. Любой команде хочется начать турнир с победы, а тут ещё и хозяева, которые постараются порадовать свою публику. Нет сомнений, что россияне сильнее и мастеровитее. Главное, чтобы не вмешивались судьи и не было «домашнего» для чехов судейства. Ещё в Новогорске на открытой тренировке российской молодёжки Валерий Брагин переживал на этот счёт.

«Группа серьёзная, матчи с Канадой и США пойдут на пользу». Интервью с Брагиным перед МЧМ Выбор состава, подготовка к турниру, появление Ларионова и Хабибулина – в большом интервью с главным тренером молодёжной сборной России.

«Нет ли переживаний по поводу судейства? С хозяевами – да, особенно в Европе. Не знаю, почему так. Посмотрим, что сейчас говорить», — заявил Брагин.



Что ж, действительно посмотрим, как будет складываться встреча для нашей команды. Легко не будет точно, об этом можно сказать с уверенностью.