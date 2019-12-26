Сборная Чехии лишилась одного из лидеров уже на 53-й секунде матча с Россией
Нападающий сборной Чехии Якуб Лауко получил травму уже на 53-й секунде встречи с командой России. Один из лидеров чешской сборной попал под жёсткий удар форварда Егора Соколова. Россиянин не получил за свои действия наказания от судей.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча и лайв-трансляцию матча.
Состав сборной России:
Аскаров (Мифтахов);
Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;
Малышев – Замула, Соколов – Воронков – Александров;
Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;
Ртищев – Соркин – Грошев.
Состав сборной Чехии:
Достал (Паржик);
Кликорка — Забрански, Тёплый — Пекар — Еник;
Кучерик — Кубичек, Пытлик — Лауко — Шир;
Гас — Дайчар, Рашка — Чайка — Мышак;
Павел — Шик — Блюмель.
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- 26 декабря 2019
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