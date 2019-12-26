Чехия — Россия: статистика второго периода матча МЧМ-2020

В матче сборных Чехии и России на молодёжном чемпионате мира 2020 года завершился второй период. После 40 минут игры сборная Чехии ведёт в счёте — 4:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Статистика второго периода матча Чехия — Россия:



Броски в створ: 12-8;

Штраф: 2-6;

Голы в большинстве: 1-0.



Хозяева турнира открыли счёт уже на третьей минуте встречи, большинство реализовал защитник Шимон Кубичек. Вскоре сборная Чехии упрочила преимущество усилиями нападающего Яна Мышака. До перерыва российская команда сумела отыграться, голами отметились защитник Егор Замула и нападающий Василий Подколзин. Вскоре после старта второго периода соперники обменялись голами Матея Блюмеля и оформившего дубль Замулы. В концовке периода Чехия вновь вышла вперёд, большинство «5 на 3» реализовал Ян Енек.

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