Сборная США одержала первую победу на МЧМ-2020, забросив шесть шайб Германии

В очередном матче группового раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная США обыграла команду Германии со счётом 6:3.



Немцы открыли счёт на 3-й минуте усилиями Джон-Джейсона Петерки, реализовавшего большинство, на что американцы ответили голами Джордана Харриса и Зака Джонса. Во втором периоде Петерка оформил дубль, снова отличившись в большинстве, а спустя шесть минут Доминик Бокк вывел Германию вперёд. Шейн Пинто восстановил равновесие, а затем Кёртис Холл вернул лидерство «звёздно-полосатым». В третьем периоде преимущество американцев укрепили Бобби Бринк и Оливер Вальстрём.



Немцы провели первый матч на турнире, а сборная США ранее уступила Канаде со счётом 4:6. 29 декабря американцы встретятся с командой России.