Сборная США одержала первую победу на МЧМ-2020, забросив шесть шайб Германии
В очередном матче группового раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная США обыграла команду Германии со счётом 6:3.
Немцы открыли счёт на 3-й минуте усилиями Джон-Джейсона Петерки, реализовавшего большинство, на что американцы ответили голами Джордана Харриса и Зака Джонса. Во втором периоде Петерка оформил дубль, снова отличившись в большинстве, а спустя шесть минут Доминик Бокк вывел Германию вперёд. Шейн Пинто восстановил равновесие, а затем Кёртис Холл вернул лидерство «звёздно-полосатым». В третьем периоде преимущество американцев укрепили Бобби Бринк и Оливер Вальстрём.
Немцы провели первый матч на турнире, а сборная США ранее уступила Канаде со счётом 4:6. 29 декабря американцы встретятся с командой России.
U20 ЧМ-2020. Группа B
27 декабря 2019, пятница. 21:00 МСК
Германия U20
Окончен
3 : 6
США U20
1:0 Петерка (Штюцле, Бокк) – 02:32' (5x4) 1:1 Харрис (Зеграс, Калиев) – 07:04' (5x5) 1:2 Джонс (Зеграс, Пинто) – 18:37' (5x5) 2:2 Петерка (Зайдер) – 22:53' (5x4) 3:2 Бокк (Шюц, Райхель) – 28:36' (5x5) 3:3 Пинто (Зеграс, Миллер) – 34:16' (5x5) 3:4 Холл (Зеграс, Пивонька) – 38:31' (5x5) 3:5 Бринк (Робертсон, Вальстрём) – 47:18' (5x4) 3:6 Вальстрём (Пинто) – 50:51' (5x5)
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