Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2020

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

27 декабря состоялся второй игровой день молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Турнир, который проходит в Чехии, завершится 5 января 2020 года.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020

Сборная Словакии одержала победу в матче с Казахстаном со счётом 3:1.

U20 ЧМ-2020. Группа A
27 декабря 2019, пятница. 17:00 МСК
Словакия U20
Окончен
3 : 1
Казахстан U20
1:0 Окульяр (Княжко, Чайкович) – 24:49' (5x4)   1:1 Мусоров (Бутенко) – 29:43' (5x4)   2:1 Ткач (Мразик, Мудрак) – 57:04' (5x5)   3:1 Джуган (Мудрак) – 59:53' (en)

Сборная США отпраздновала первую победу на турнире, обыграв Германию — 6:3.

U20 ЧМ-2020. Группа B
27 декабря 2019, пятница. 21:00 МСК
Германия U20
Окончен
3 : 6
США U20
1:0 Петерка (Штюцле, Бокк) – 02:32' (5x4)   1:1 Харрис (Зеграс, Калиев) – 07:04' (5x5)   1:2 Джонс (Зеграс, Пинто) – 18:37' (5x5)   2:2 Петерка (Зайдер) – 22:53' (5x4)   3:2 Бокк (Шюц, Райхель) – 28:36' (5x5)   3:3 Пинто (Зеграс, Миллер) – 34:16' (5x5)   3:4 Холл (Зеграс, Пивонька) – 38:31' (5x5)   3:5 Бринк (Робертсон, Вальстрём) – 47:18' (5x4)   3:6 Вальстрём (Пинто) – 50:51' (5x5)

Турнирное положение команд после окончания второго игрового дня турнира

Группа А

Швейцария — 3 очка
Словакия — 3 очка
Швеция — 2 очка
Финляндия — 1 очко
Казахстан — 0 очков

Группа В

Канада — 3 очка
Чехия — 3 очка
США — 3 очка
Германия — 0 очков
Россия — 0 очков.

Сборная России проведёт второй матч на турнире с командой Канады. Встреча состоится сегодня, 28 декабря, начало — в 21:00 мск.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019