Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2020

27 декабря состоялся второй игровой день молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Турнир, который проходит в Чехии, завершится 5 января 2020 года.



Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020



Сборная Словакии одержала победу в матче с Казахстаном со счётом 3:1.

Сборная США отпраздновала первую победу на турнире, обыграв Германию — 6:3.

Турнирное положение команд после окончания второго игрового дня турнира



Группа А



Швейцария — 3 очка

Словакия — 3 очка

Швеция — 2 очка

Финляндия — 1 очко

Казахстан — 0 очков



Группа В



Канада — 3 очка

Чехия — 3 очка

США — 3 очка

Германия — 0 очков

Россия — 0 очков.

Сборная России проведёт второй матч на турнире с командой Канады. Встреча состоится сегодня, 28 декабря, начало — в 21:00 мск.