Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2020
27 декабря состоялся второй игровой день молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Турнир, который проходит в Чехии, завершится 5 января 2020 года.
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020
Сборная Словакии одержала победу в матче с Казахстаном со счётом 3:1.
U20 ЧМ-2020. Группа A
27 декабря 2019, пятница. 17:00 МСК
Словакия U20
Окончен
3 : 1
Казахстан U20
1:0 Окульяр (Княжко, Чайкович) – 24:49' (5x4) 1:1 Мусоров (Бутенко) – 29:43' (5x4) 2:1 Ткач (Мразик, Мудрак) – 57:04' (5x5) 3:1 Джуган (Мудрак) – 59:53' (en)
Сборная США отпраздновала первую победу на турнире, обыграв Германию — 6:3.
U20 ЧМ-2020. Группа B
27 декабря 2019, пятница. 21:00 МСК
Германия U20
Окончен
3 : 6
США U20
1:0 Петерка (Штюцле, Бокк) – 02:32' (5x4) 1:1 Харрис (Зеграс, Калиев) – 07:04' (5x5) 1:2 Джонс (Зеграс, Пинто) – 18:37' (5x5) 2:2 Петерка (Зайдер) – 22:53' (5x4) 3:2 Бокк (Шюц, Райхель) – 28:36' (5x5) 3:3 Пинто (Зеграс, Миллер) – 34:16' (5x5) 3:4 Холл (Зеграс, Пивонька) – 38:31' (5x5) 3:5 Бринк (Робертсон, Вальстрём) – 47:18' (5x4) 3:6 Вальстрём (Пинто) – 50:51' (5x5)
Турнирное положение команд после окончания второго игрового дня турнира
Группа А
Швейцария — 3 очка
Словакия — 3 очка
Швеция — 2 очка
Финляндия — 1 очко
Казахстан — 0 очков
Группа В
Канада — 3 очка
Чехия — 3 очка
США — 3 очка
Германия — 0 очков
Россия — 0 очков.
Сборная России проведёт второй матч на турнире с командой Канады. Встреча состоится сегодня, 28 декабря, начало — в 21:00 мск.
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