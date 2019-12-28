Ларионов: Лафренье — очень умный игрок. Пока не обсуждали персональную опеку

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от матча с Канадой. Встреча состоится сегодня, 28 декабря, начало — 21:00 мск.
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Насколько Мисюль и Круглов усилят команду? Они все были в обойме, прошли большую подготовку в Суперсерии. У Мисюля было небольшое повреждение, мы ждали решения докторов, сейчас всё в порядке. Все 23 человека готовы сражаться, делать максимальное для победы.
Лафренье — очень умный игрок. Насколько позволяешь ему играть, настолько он может себя проявить. Пока не обсуждали персональную опеку, всё заключается в плотности игры и контроле шайбы. Если мы начнём двигать шайбу быстро, правильно играть, не отбрасываться, а держать её в самых сложных ситуациях, тогда мы получаем команду, которая будет бежать на нас, и там появятся дырки. Это хороший игрок, мы это признаём, без вопросов. Видел его несколько раз: быстро думает, хорошо читает игру, но коллектив всегда сильнее, чем один игрок. Самое главное, чтобы команда сегодня выдала лучший матч.
Был разговор, чтобы применять «домашние» смены. В ход идёт североамериканский подход. Посмотрим по ситуации, как это можно будет сделать, обсудим перед игрой все варианты. Если будет нужно, применим», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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