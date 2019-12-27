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Фаворит будущего драфта НХЛ Лафренье возглавил гонку бомбардиров МЧМ

Фаворит будущего драфта НХЛ Лафренье возглавил гонку бомбардиров МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной Канады Алексис Лафренье возглавил гонку бомбардиров молодёжного чемпионата мира 2020 года.

Результаты всех матчей и турнирная таблица МЧМ-2020

Главный фаворит будущего драфта Национальной хоккейной лиги принял участие в четырёх из шести голов сборной Канады в матче с командой США (6:4). В активе Алексиса гол и три результативные передачи. На втором месте расположился форвард американской команды Шейн Пинто, набравший 3 (2+1) очка. Тройку лучших замыкает нападающий сборной Чехии Михал Теплы, сделавший ассистентский хет-трик в матче с командой России.

Лучший из россиян, защитник Егор Замула, делит четвёртое место в зачёте бомбардиров с целой группой игроков, набравших по два очка.

Лафренье: у России каждый год хорошая команда, Канаде надо быть готовой к матчу
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