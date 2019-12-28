Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА обыграл «Витязь», Юханссон записал в актив шат-аут

ЦСКА обыграл «Витязь», Юханссон записал в актив шат-аут
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл подольский «Витязь» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Действующий чемпион выиграл седьмой матч из восьми последних, у «Витязя» — третье поражение кряду.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт только перед вторым перерывом, точный бросок на счету нападающего Сергея Калинина. На 52-й минуте ЦСКА упрочил преимущество, заброшенную шайбу записал в актив форвард Кирилл Капризов. Вскоре гол на свой счёт записал защитник «армейцев» Никита Нестеров. Сухой матч провёл голкипер Ларс Юханссон.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Калинин (Марченко) – 38:51' (4x5)   2:0 Капризов (Окулов, Шалунов) – 51:43' (5x5)   3:0 Нестеров (Кемпе) – 52:35' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019