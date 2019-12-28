ЦСКА обыграл «Витязь», Юханссон записал в актив шат-аут
Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл подольский «Витязь» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Действующий чемпион выиграл седьмой матч из восьми последних, у «Витязя» — третье поражение кряду.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт только перед вторым перерывом, точный бросок на счету нападающего Сергея Калинина. На 52-й минуте ЦСКА упрочил преимущество, заброшенную шайбу записал в актив форвард Кирилл Капризов. Вскоре гол на свой счёт записал защитник «армейцев» Никита Нестеров. Сухой матч провёл голкипер Ларс Юханссон.
КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Калинин (Марченко) – 38:51' (4x5) 2:0 Капризов (Окулов, Шалунов) – 51:43' (5x5) 3:0 Нестеров (Кемпе) – 52:35' (5x4)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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