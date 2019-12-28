Россия перед матчем с Канадой опустилась на последнее место в группе на МЧМ-2020

Сегодня, 28 декабря, сборная России проведёт второй матч на МЧМ-2020, встретившись с командой Канады. Встреча Россия — Канада начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Перед матчем с Канадой сборная России опустилась на последнее место в группе, после того как сборная Чехии уступила Германии (3:4). Россияне остались единственной командой в группе В без очков. У США, Канады, Германии и Чехии — по три балла в активе.



Турнирная таблица МЧМ-2020



Состав сборной России на матч с Канадой:



Мифтахов (Аскаров);

Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;

Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;

Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.