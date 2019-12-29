Ларионов — о поведении россиян в микст-зоне: самое плохое, когда ты бьёшь лежачего

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о поведении некоторых игроков российской команды, которые не сдерживают себя при общении в микст-зоне после матчей.

«Ещё после контрольного матча со словаками был разговор. Самое плохое, когда ты бьёшь лежачего. В хоккее ценится братство, ты можешь оказаться сегодня там, где оказались твои соперники вчера. Это было донесено. Но могу сказать и в адрес медиа: не надо разжигать! Вчера была хорошая победа, но вы должны понимать, что мальчишки пока ещё не совсем готовы донести мысли корректно. У нас свобода слова, но нужно придерживаться этикета.

Поведение Хэйтона? Это молодёжь. Бывает. Понятно, что не совсем приятно, но канадцы это признали. Мы можем только принять их извинения. Должны соблюдаться нормы приличия, и это касается не только канадцев, но и нас. Хоккей — игра, в которой ценится уважение к сопернику. Ошибку Хэйтона можно объяснить молодостью, огорчением, расстройством и так далее.

Травма Лафренье? Безусловно, когда команда теряет ведущего игрока, это сказывается. Мы были готовы, у нас был план на игру, мы знали сильные стороны. Жалко парня, он член нашей большой хоккейной семьи», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.