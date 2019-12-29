Замула: мы Канаду 6:0 — пусть отдыхают, а Лафренье поедет домой с Лауко!

Защитник сборной России Егор Замула прокомментировал победу сборной России над командой Канады на молодёжном чемпионате мира-2020 по хоккею. Встреча завершилась со счётом 6:0.
«Они боялись идти в единоборства. Боялись нас, это было видно. Я в нескольких моментах хотел нанести силовой приём, а он просто уезжал меняться. Я ему кричал: «Ты что, боишься? Давай, играй!». Он просто уезжал. Я не знаю, это были не канадцы. Сели в первых же минутах, вратарь у них дрогнул. Мы наращивали темп, скамейка жила. Старались играть агрессивнее, жёстче. У нас это получилось. Лафренье поедет домой с Лауко!
Пытались ли нас спровоцировать? Да, пытались. Пусть бьют, пусть спят плохо ночью и думают о своей игре.
Кого будем вырубать у американцев? Посмотрим! Пока все лидеры ломаются, а мы играем в хороший хоккей. Будем наращивать темп. Мы никого специально не ломаем, это просто такой случай, что лидеры у них ломаются именно от нас. Значит, у нас жёсткая оборона.
Гордимся, у них хорошая команда. Дальше – Америка, Германия. Будем играть и наращивать обороты. Нужно восстановиться и выйти на лёд.
Игра с чехами? Мы сами виноваты, было много адреналина. Пропускали ненужные удаления. Сегодня мы говорили, нужно играть, нам отступать некуда. Нам без разницы, с кем играть. Мы Канаду 6:0 – пускай они отдыхают», — передаёт слова Замулы корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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