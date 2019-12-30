«Авангард» переиграл «Трактор» и одержал четвёртую победу в последних пяти матчах

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» принимал в Челябинске «Авангард». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Боба Хартли.
Челябинский клуб открыл счёт на 6-й минуте после того, как Ярослав Косов реализовал численный перевес. «Ястребы» восстановили равновесие в середине второго периода стараниями Семёна Кошелева. Сергей Шумаков вывел вперёд гостей, а Вячеслав Войнов укрепил преимущество омского клуба. На 2-й минуте третьего периода Кирилл Семёнов в четвёртый раз огорчил соперника, а окончательный счёт установил Валентин Пьянов.
«Авангард» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, «Трактор» потерпел второе поражение подряд.
3 января 2020 года «Трактор» проведёт выездной матч с «Торпедо», а омичи в этот же день встретятся в Балашихе с «Адмиралом».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 30 декабря 2019
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