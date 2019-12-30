Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» переиграл «Трактор» и одержал четвёртую победу в последних пяти матчах

«Авангард» переиграл «Трактор» и одержал четвёртую победу в последних пяти матчах
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» принимал в Челябинске «Авангард». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Боба Хартли.

Челябинский клуб открыл счёт на 6-й минуте после того, как Ярослав Косов реализовал численный перевес. «Ястребы» восстановили равновесие в середине второго периода стараниями Семёна Кошелева. Сергей Шумаков вывел вперёд гостей, а Вячеслав Войнов укрепил преимущество омского клуба. На 2-й минуте третьего периода Кирилл Семёнов в четвёртый раз огорчил соперника, а окончательный счёт установил Валентин Пьянов.

«Авангард» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, «Трактор» потерпел второе поражение подряд.

3 января 2020 года «Трактор» проведёт выездной матч с «Торпедо», а омичи в этот же день встретятся в Балашихе с «Адмиралом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
1:0 Косов (Кэлоф) – 05:52' (5x4)   1:1 Кошелев (Шумаков, Семёнов) – 31:11' (5x5)   1:2 Шумаков (Покка, Бек) – 33:01' (6x5)   1:3 Войнов (Мартынов, Семёнов) – 37:40' (5x5)   1:4 Семёнов (Шумаков) – 41:38' (5x5)   1:5 Пьянов (Клинкхаммер, Макмиллан) – 59:15' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019