Малкин отметился дублем в матче «Питтсбурга» с «Оттавой»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Оттаву Сенаторз». Встреча проходит на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена». Идёт 2-й период, хозяева ведут со счётом 3:1.

На 7-й минуте 2-го периода свою вторую шайбу в этой встрече забросил российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Результативными передачами отметились Брайан Раст и Джейк Гюнцель, который оформил ассистентский дубль в этой встрече.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» «Питтсбург Пингвинз».

Теперь на счету Малкина 37 (11+26) очков в 26 играх этого сезона.

Таким образом, Малкин набирает очки уже в 9-й игре подряд. Результативная серия началась 6 декабря в домашнем матче с «Аризоной Койотс» (2:0), в котором россиянин отметился заброшенной шайбой.

33-летний российский форвард занимает 2-е место в списке бомбардиров команды. Лидером является Джейк Гюнцель с 42 (19+23) очками.