Первый номер сборной Чехии Достал и лидер канадцев Лафренье не примут участия в матче

Сегодня, 31 декабря, на молодёжном чемпионате мира по хоккею состоится матч между командами Канады и Чехии. Начало — в 21:00 мск.

В матче не примут участия основной голкипер сборной Чехии Лукаш Достал и лидер канадской команды Алексис Лафренье, информирует журналист Марк Мастерс. При этом североамериканский журналист сообщил, что Лафренье принял участие в раскатке национальной команды.

Алексис досрочно завершил матч с Россией (0:6) после столкновения с голкипером Амиром Мифтаховым. В настоящий момент дальнейшее участие Лафренье в турнире остаётся под вопросом. Алексис остаётся в расположении национальной команды и надеется принять участие в четвертьфинале. Однако никаких гарантий врачи канадской команды дать не могут.