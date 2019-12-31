Первый номер сборной Чехии Достал и лидер канадцев Лафренье не примут участия в матче
Сегодня, 31 декабря, на молодёжном чемпионате мира по хоккею состоится матч между командами Канады и Чехии. Начало — в 21:00 мск.
В матче не примут участия основной голкипер сборной Чехии Лукаш Достал и лидер канадской команды Алексис Лафренье, информирует журналист Марк Мастерс. При этом североамериканский журналист сообщил, что Лафренье принял участие в раскатке национальной команды.
Алексис досрочно завершил матч с Россией (0:6) после столкновения с голкипером Амиром Мифтаховым. В настоящий момент дальнейшее участие Лафренье в турнире остаётся под вопросом. Алексис остаётся в расположении национальной команды и надеется принять участие в четвертьфинале. Однако никаких гарантий врачи канадской команды дать не могут.
Тренер Чехии: даже не говорите, что будет, если Россия выиграет в овертайме
- 31 декабря 2019
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