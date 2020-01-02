Швеция, США и Финляндия – вероятные соперники молодёжной сборной России в полуфинале МЧМ

В четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная Канады разгромила Словакию со счётом 6:1. В составе канадцев дубль оформил Барретт Хэйтон. По одной шайбе забросили Коннор Макмайкл, Джейкоб Бернард-Докер, Лиам Фуди и Алекси Лафренье. За Словакию голом отметился Оливер Окульяр.

Ранее в 1/2 финала пробилась сборная России, которая взяла верх над Швейцарией со счётом 3:1.

Сегодня, 2 января, пройдут ещё две четвертьфинальных встречи:

США – Финляндия – 19:30 мск (Тршинец);

Швеция – Чехия – 22:00 (Острава).

Таким образом, в полуфинале сборная России сыграет со Швецией, если шведы смогут победить Чехию. В случае выигрыша чехов россияне встретятся либо с командой США, либо с Финляндией.

Матчи 1/2 финала пройдут 4 января.