Молодёжная сборная России по хоккею сыграет в полуфинале МЧМ с Финляндией или Швецией
На молодёжном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии, определился третий полуфиналист. Сборная Финляндии минимально обыграла команду США благодаря голу Йоонаса Одена.
Ранее в 1/2 финала пробилась сборная России, которая взяла верх над Швейцарией со счётом 3:1. В составе российской команды дубль записал в свой актив Дмитрий Воронков. Ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У швейцарцев отличился Гаэтан Жобен.
Сегодня, 2 января, пройдёт ещё одна четвертьфинальная встреча МЧМ-2020 между командами Швеции и Чехии. Она начнётся после 22:00 мск.
Таким образом, в полуфинале сборная России сыграет либо с Финляндией, либо со Швецией, если этой команде удастся победить Чехию.
Матчи 1/2 финала состоятся 4 января.
Видео всех голов сборной России в победном четвертьфинале МЧМ-2020 со Швейцарией
Россия сломила Швейцарию двумя шикарными голами! Раскатали и забивали уже в пустые ворота
Мы просили от Денисенко и Хованова лучшей игры – мы её получили.
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