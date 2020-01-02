Молодёжная сборная России по хоккею сыграет в полуфинале МЧМ с Финляндией или Швецией

На молодёжном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии, определился третий полуфиналист. Сборная Финляндии минимально обыграла команду США благодаря голу Йоонаса Одена.

Ранее в 1/2 финала пробилась сборная России, которая взяла верх над Швейцарией со счётом 3:1. В составе российской команды дубль записал в свой актив Дмитрий Воронков. Ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У швейцарцев отличился Гаэтан Жобен.

Сегодня, 2 января, пройдёт ещё одна четвертьфинальная встреча МЧМ-2020 между командами Швеции и Чехии. Она начнётся после 22:00 мск.

Таким образом, в полуфинале сборная России сыграет либо с Финляндией, либо со Швецией, если этой команде удастся победить Чехию.

Матчи 1/2 финала состоятся 4 января.

Видео всех голов сборной России в победном четвертьфинале МЧМ-2020 со Швейцарией