Россия сломала Швейцарию двумя шедеврами! Раскатали так, что забивали уже в пустые ворота

МЧМ-2020



Сегодня, 2 января, для сборной России по-настоящему начался чемпионат мира. Баталии в группе, как и исторический разгром Канады, остались в старом году, 2020-й же встречал нашу молодёжку четвертьфиналом со Швейцарией. В последний момент подопечным Валерия Брагина выпал, как многие думают, счастливый билет, и вместо ожидаемой встречи с финнами сборной России пришлось готовиться к команде из страны сыров, часов и банков.

Швейцарцы уверенно расправились в последнем матче предвариловки с Финляндией, но, несмотря на это, многие встретили новость о сопернике по четвертьфиналу с облегчением. Действительно, если посмотреть объективно, то лучше Швейцарии для сборной России могла быть только Словакия, но для этого надо было занимать первое место в группе. Однако, не стоило забывать, что плей-офф на чемпионате мира состоит всего из одного матча, в котором может произойти всё, что угодно. Разумеется, в сборной России это прекрасно понимали, и за день до игры Игорь Ларионов говорил очень правильные вещи. Оставалось только надеяться, что на льду арены в Тршинице слова не разойдутся с делом.

«Напомним, как швейцарцы наших старших братьев немного унизили. Это лучшая мотивация» Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов – о подготовке к четвертьфиналу МЧМ-2020.

Состав на четвертьфинал у сборной России оказался практически идентичным тому, какой 31 декабря громил немцев в группе. Место в воротах занял Ярослав Аскаров, а единственное изменение произошло в четвёртом звене, где отбывший дисквалификацию Никита Ртищев заменил Максима Грошева, заявленного тринадцатым форвардом.

Первый период четвертьфинала охарактеризовался очень осторожной игрой. Сборная России ожидаемо завладела территорией и шайбой, но швейцарцы сразу же показали, что они готовы к такому развитию событий. «Крестоносцы» оборонялись очень грамотно, перекрывали нашим ребятам



возможности для острых передач и прямых бросков с опасной позиции, оттесняли атаки к бортам. Сборная России сбивалась на тягучее позиционное нападение, из которого трудно было извлечь дивиденды. Голевых моментов в первом периоде было немного, но несколько раз счёт мог быть открыт. У россиян Кирилл Марченко попал в штангу при розыгрыше большинства, да один раз хорошо открылся на пустой угол Даниил Журавлёв, но не сумел попасть в ворота. Однако самую реальную возможность забить упустили именно швейцарцы. Ярослав Аскаров в одном из эпизодов отбил шайбу перед собой, Тим Берни добивал практически в пустые ворота, но у капитана швейцарцев не получился бросок, да и Аскаров успел переместиться и исправить свою оплошность.

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По такой игре сборной России крайне важно было открыть счёт, чтобы игра не стала излишне нервной, и на старте второго периода швейцарцы сами помогли нашим парням. Схватили глупое удаление за нарушение численного состава, а затем забыли Дмитрия Воронкова на пятачке. Игрок «Ак Барса» здорово соориентировался и добил шайбу после броска Денисенко.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF

Впрочем, этот гол не выбил швейцарцев из колеи. Они продолжали искать свои моменты и сумели воспользоваться не лучшей игрой нашей первой тройки. Александр Хованов вчистую проиграл вбрасывание, Денисенко не сумел подобрать шайбу, и в результате Гаэтан Жобен остался в одиночестве у ворот Аскарова и со второго предъявления сравнял счёт.

Однако Денисенко и Хованов исправились через шесть минут игрового времени, да ещё как! Александр начал голевую атаку из-за своих ворот, отобрав шайбу у швейцарца, затем ускорился к владениям Холленштайна, где получил отличный пас от Денисенко и сходу отправил шайбу по назначению. Отличная быстрая атака нашей команды, которой так не хватало, чтобы растянуть организованную оборону соперника!

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF

Россияне немного успокоились, продолжили владеть инициативой и заставляли швейцарцев нарушать правила. И под занавес периода очередное большинство было реализовано. Егор Замула, Александр Хованов и Дмитрий



Воронков начертили настоящий шедевр, на который можно смотреть бесконечно.

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3:1 после двух периодов, для сборной России в четвертьфинале против неуступчивой и колючей Швейцарии всё складывалось просто отлично, а две красивейшие шайбы в исполнении наших ребят, кажется, сумели морально сломать соперника.



В начале третьего периода наша команда играла правильно, но вновь не обошлось без глупых удалений. На этот раз отличился Василий Подколзин. Топ-проспект «Ванкувера» ответил швейцарцу в столкновении после свистка ударом клюшки, и повезло, что арбитры не зафиксировали в этом эпизоде колющий удар, ограничившись двумя штрафными минутами. Впрочем, директорат турнира ещё может рассмотреть этот момент, и остаётся только надеяться, что обойдётся без дополнительных санкций для Подколзина. Вслед за этим на своём пятачке перестарался Илья Круглов, оставив на полторы минуты сборную России втроём против пятерых швейцарцев. Увы, проблемы с дисциплиной никуда не деваются, хотя и наши тренеры, и сами ребята регулярно говорят об этом.

Однако наказать россиян за грубость у швейцарцев не получилось. Двойное большинство у них вышло слабоватым, да и наши «меньшевики» были на высоте. Пожалуй, это был последний шанс для сборной Швейцарии изменить ход игры. Отоборонявшись, сборная России вновь взяла шайбу под свой контроль, не позволяя сопернику даже подумать о возможности камбэка.



В оставшееся время матча подопечные Валерия Брагина имели несколько хороших возможностей, чтобы увеличить разрыв в счёте. Швейцарцы уже не так плотно играли в обороне, продолжали удаляться, а россияне старались получать удовольствие от игры. Тем не менее, «крестоносцы» сражались до последнего, рано сняли голкипера, но ничего не добились, а удаление в составе швейцарской сборной за полторы минуты до конца основного времени перечеркнуло их последние надежды спасти матч.



Сборная России довела игру до победы и вышла в полуфинал МЧМ-2020! Соперник нашей команды в этом раунде определится только после результата всех четвертьфиналов.