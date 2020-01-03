«Колорадо» разгромил «Сент-Луис», забросив 7 шайб, у Ничушкина — передача и «+2»

«Колорадо Эвеланш» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» в Денвере и завершилась с разгромным счётом 7:3 (1:0, 3:2, 3:1) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, в активе которого 4 (1+3) очка. Четырьмя результативными передачами отметился Самуэль Жирар. По два очка набрали Назем Кадри (2+0) и Кейл Макар (1+1).
Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду 16 минут 15 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+2». Защитник хозяев Никита Задоров и форвард «Блюз» Иван Барбашёв очков не набрали.
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