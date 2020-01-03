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«Колорадо» разгромил «Сент-Луис», забросив 7 шайб, у Ничушкина — передача и «+2»

«Колорадо» разгромил «Сент-Луис», забросив 7 шайб, у Ничушкина — передача и «+2»
Хоккей / НХЛ 0

«Колорадо Эвеланш» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» в Денвере и завершилась с разгромным счётом 7:3 (1:0, 3:2, 3:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, в активе которого 4 (1+3) очка. Четырьмя результативными передачами отметился Самуэль Жирар. По два очка набрали Назем Кадри (2+0) и Кейл Макар (1+1).

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду 16 минут 15 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+2». Защитник хозяев Никита Задоров и форвард «Блюз» Иван Барбашёв очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Маккиннон – 19:50'   2:0 Кадри (Жирар, Калверт) – 23:20' (5x5)   3:0 Рантанен – 27:41' (5x5)   3:1 Томас – 33:42'   3:2 Пьетранджело – 36:19'   4:2 Макар – 39:44'   5:2 Кадри – 46:56'   6:2 Комфер – 52:05' (5x4)   7:2 Донской – 52:19' (5x5)   7:3 Томас – 56:14'
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