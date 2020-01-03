В январе игроки СКА по традиции будут выходить на лёд в свитерах с надписью «Ленинград»
27 января будет отмечаться 76-летие полного освобождения Санкт-Петербурга от блокады. В память об этих трагических и героических для города событиях в январе хоккеисты СКА по традиции будут выходить на лёд в свитерах с надписью «Ленинград», сообщает пресс-служба «армейского» клуба.
Эта форма была создана шесть лет назад – к 70-летнему юбилею снятия блокады. Тогда армейцы провели в свитерах «Ленинград» семь игр регулярного чемпионата.
Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.
Команда Алексея Кудашова занимает второе место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. После 43 матчей в активе «армейцев» Санкт-Петербурга 61 очко. СКА отстаёт от лидирующего на Западе ЦСКА на два очка, при этом у москвичей матч в запасе.
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