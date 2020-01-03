Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В январе игроки СКА по традиции будут выходить на лёд в свитерах с надписью «Ленинград»

В январе игроки СКА по традиции будут выходить на лёд в свитерах с надписью «Ленинград»
Хоккей / КХЛ 0

27 января будет отмечаться 76-летие полного освобождения Санкт-Петербурга от блокады. В память об этих трагических и героических для города событиях в январе хоккеисты СКА по традиции будут выходить на лёд в свитерах с надписью «Ленинград», сообщает пресс-служба «армейского» клуба.

Эта форма была создана шесть лет назад – к 70-летнему юбилею снятия блокады. Тогда армейцы провели в свитерах «Ленинград» семь игр регулярного чемпионата.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.

Команда Алексея Кудашова занимает второе место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. После 43 матчей в активе «армейцев» Санкт-Петербурга 61 очко. СКА отстаёт от лидирующего на Западе ЦСКА на два очка, при этом у москвичей матч в запасе.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020