В январе игроки СКА по традиции будут выходить на лёд в свитерах с надписью «Ленинград»

27 января будет отмечаться 76-летие полного освобождения Санкт-Петербурга от блокады. В память об этих трагических и героических для города событиях в январе хоккеисты СКА по традиции будут выходить на лёд в свитерах с надписью «Ленинград», сообщает пресс-служба «армейского» клуба.

Эта форма была создана шесть лет назад – к 70-летнему юбилею снятия блокады. Тогда армейцы провели в свитерах «Ленинград» семь игр регулярного чемпионата.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.

Команда Алексея Кудашова занимает второе место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. После 43 матчей в активе «армейцев» Санкт-Петербурга 61 очко. СКА отстаёт от лидирующего на Западе ЦСКА на два очка, при этом у москвичей матч в запасе.