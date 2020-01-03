Пулккинен забросил первую шайбу за московское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» победило китайский «Куньлунь» (2:0). В первом периоде заброшенных шайб не было. На 31-й минуте с передач Ивана Игумнова и Андрея Миронова шайбу забросил Андрей Алексеев.

В составе бело-голубых дебютировал Теэму Пулккинен, ранее выступавший за «Динамо» (Минск). В этом матче финский нападающий набрал первое очко за новую команду, забросив шайбу на 51-й минуте. Ассистентами Теэму выступили Вадим Шипачёв и Михал Чайковски.

«Динамо» одержало первую победу в 2020 году и продолжает занимать третье место в Западной конференции. Отставание от СКА — 3 очка, а от ЦСКА — 5 очков.

«Куньлунь» проиграл третий матч кряду, но продолжает идти в зоне плей-офф.