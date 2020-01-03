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Пулккинен забросил первую шайбу за московское «Динамо»

Пулккинен забросил первую шайбу за московское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» победило китайский «Куньлунь» (2:0). В первом периоде заброшенных шайб не было. На 31-й минуте с передач Ивана Игумнова и Андрея Миронова шайбу забросил Андрей Алексеев.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Алексеев (Игумнов, Миронов) – 31:08' (5x4)   2:0 Пулккинен (Шипачёв, Чайковски) – 51:30' (5x5)

В составе бело-голубых дебютировал Теэму Пулккинен, ранее выступавший за «Динамо» (Минск). В этом матче финский нападающий набрал первое очко за новую команду, забросив шайбу на 51-й минуте. Ассистентами Теэму выступили Вадим Шипачёв и Михал Чайковски.

«Динамо» одержало первую победу в 2020 году и продолжает занимать третье место в Западной конференции. Отставание от СКА — 3 очка, а от ЦСКА — 5 очков.

«Куньлунь» проиграл третий матч кряду, но продолжает идти в зоне плей-офф.

Пулккинен дебютирует за московское «Динамо»
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