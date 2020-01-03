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Yahoo Sports подшутил над Ковальчуком

Yahoo Sports подшутил над Ковальчуком
Хоккей / НХЛ 0

Североамериканский сайт Yahoo Sports NHL подшутил в своём «твиттере» над Ильёй Ковальчуком, подписавшим контракт с «Монреалем».

«Ковальчук должен стать хорошим импульсом для «Лаваль Рокет» в борьбе за Кубок Колдера», — пишет интернет издание.

Россиянин подписал двусторонний контракт на сумму $ 700 тыс. до конца сезона. В случае если его переведут в АХЛ, зарплата составит $ 70 тыс.

Илья Ковальчук являлся самым высокооплачиваемым ветераном лиги, его средняя заработная плата составляла $ 6,25 млн. В нынешнем сезоне на его счету 9 (3+6) очков в 17 играх.

В ноябре Ковальчуку была выплачена окончательная часть бонусов, а сам он выставлен на драфт отказов с последующим расторжением. Ковальчук был выбран в первом раунде под общим первым номером командой «Атланта Трэшерз».

Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
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